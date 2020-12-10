В Кирове начали тренироваться лыжники и сноубордисты

Не большая толщина снега настоящих фанатов активного отдыха не останавливает.

Зима – особое время года, дарующее развлечения на свежем воздухе – катание на коньках, лыжах, сноубордах. Его всегда с нетерпением ждут взрослые и дети. Но вот нынче зима задержалась и пока не принесла много пушистого снега.

Тем не менее, покатушки уже начались. Настоящие фанаты зимних видов спорта вышли на трассы и успели прокатиться. Кировские центры зимнего отдыха подготовились к приёму гостей: склоны на Филейке и на Кикиморской горе постоянно снежат из пушек. Поэтому несмотря на морозные выходные, горожане уже активно осваивают горнолыжные комплексы.

Между тем, синоптики предупреждают о том, что снега в ближайшее время ждать не придётся. До середины декабря в Кировской области будет стоять сухая и морозная погода. Также синоптики рассказали какие сюрпризы ждать кировчанам на Новый год.