В Кирове начали включать новогоднюю иллюминацию

Вчера на ночную смену вышли специалисты, которые зажигают праздничное освещение.

В первую ночь зимы Киров начал преображаться. Ночью со вторника на среду начались работы по включению новогодней атрибутики и иллюминации. Гирлянды не закупали. Использовали те, что украшали областной центр ранее.

Работами занимались специалисты компании «Кировсвет». Известно, что в первую очередь они отправились в Кочуровский парк, площадь Конева. В ближайшие дни засияют Театральная площадь, главные улицы, мосты.

Во время подключения огоньков рабочие проверяют их исправность. Те, что вышли из строя, заменят или отремонтируют. Ориентировочно до 20 декабря все работы по световому оформлению города должны завершиться.

К слову, вчера мы писали о том, что здание городской администрации оформят светящимся занавесом. Аукцион разместили на сайте госзакупок. Там же находилось подробное техзадание. Стоимость работ оценивалась в 2,2 млн. рублей. Однако вчера же после информации на новостных ресурсах глава администрации города Дмитрий Осипов рекомендовал отменить эту закупку. Здание на пересечении К. Маркса и Воровского оформят световыми элементами, которые использовались ранее.

Фото: admkirov.ru