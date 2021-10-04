В сентябре 2021 года в Кирове начали выдавать биометрические загранпаспорта. Получить их можно в центре «Мои документы» на Карла Маркса, 54.

Биометрический паспорт представляет собой документ, который содержит электронный носитель с информацией о владельце. Сбор данных – отпечатков пальцев и изображения лица – производится с помощью комплекса «Криптобиокабина». Их помогают снять данные сотрудники МФЦ.

«Криптобиокабины» оборудованы системой камер и бестеневого освещения. Это позволяет делать качественные фото. Также в кабинах стоит сканер отпечатков пальцев и считыватели штрих-кодов и микросхем паспортов нового образца.

Срок действия загранпаспорта нового образца — 10 лет. Его могут оформить все, кому исполнилось 18 лет. Для этого нужно:

заявление владельца

паспорт РФ

действующий загранпаспорт (если есть)

военный билет (если есть)

Госпошлина за оформление биометрического загранпаспорта составляет 5 тысяч рублей. Срок оформления – не более 1 месяца в пределах области и не более 3 – за ее пределами.

Напомним, что с весны через МФЦ можно записаться на прием к врачу.