В Кирове начали выпускать лекарство от астмы

АО «Кировская фармацевтическая фабрика» начала выпуск лекарств от астмы. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Кировская фармацевтическая фабрика специализируется на производстве препаратов галеновой группы. Это лекарства, сделанные на основе растительного сырья. Они изготавливаются без использования тепловой обработки. Это позволяет сохранить полезные свойства растений.

В январе 2021 года фабрика зарегистрировала 12 новых препаратов антипсихотического действия. После модернизации здесь начался выпуск жизненно важных лекарств для больных бронхиальной астмой.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подчеркнул, что освоение производства новых препаратов крайне важно в текущих условиях.

— Сегодня это особенно актуально. Наша первоочередная задача – обеспечить наличие на фармацевтическом рынке всех медикаментов, чтобы люди понимали: каждый, кто нуждается в медпомощи, получит весь спектр необходимого медицинского обслуживания, качественное и своевременное лечение, — отметил глава региона.

В этом году «Кировская фармацевтическая фабрика» подключилась к национальному проекту «Производительность труда». Целью участия в нем является увеличение выработки, снижение времени производственного процесса и сокращение незавершенного производства.

В настоящее время в список участников проекта входит 21 предприятие региона. До 2024 года к нему могут подключиться 24 компании, работающие в 5 базовых несырьевых отраслях экономики (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля).

— Проект направлен на оптимизацию собственных ресурсов без дополнительных затрат. Любой руководитель должен понимать, что повысить эффективность своего предприятия – значит сделать его конкурентоспособным и лучшим в своей отрасли, — подчеркивает Игорь Васильев.

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Фото: заводы.рф