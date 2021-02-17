В Кирове начались «губернаторские» рейды по проверке дворов и крыш

Совместные рейды по проверке зимнего содержания общедомового имущества стартовали 15 февраля. Инициатором проверок стал губернатор Игорь Васильев.

В первую очередь специалисты госжилинспекции и теруправления побывали в Октябрьском и Ленинском районах. 17 февраля инспекция прошла в Первомайском районе. Специалисты оценили содержание дворов и крыш в домах на Воровского, 21а и Карла Маркса, 132 и 136. Проверка выявила ряд нарушений.

— Кровли всех домов очищены от снега. Но во дворе дома на Воровского — снежная каша, а на Карла Маркса — колея, — отметила представитель ГЖИ Наталья Крестьянинова.

Как уточнили в ведомстве, точки для проверок выбирались, исходя из жалоб жителей в соцсетях. Следующий выезд специалистов планируется в Нововятский район.

Информация о нарушениях будет передана в госжилинспекцию. Управляющим компаниям, халатно относящимся к уборке снега, грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что депутаты областного Заксобрания предложили ввести штрафы за снег.