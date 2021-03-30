В Кирове начались работы по строительству новой улицы

Внимательные горожане заметили активность в районе пересечения Некрасова и Красина.

На улице Сурикова от улицы Некрасова по направлению к улице Щорса и дальше никогда не было нормальной дороги и тротуаров. Люди вынуждены были ходить по пустырям и дворам. Хотя этот район считается одним из самых густонаселённых.

Вопрос отсутствия дорожной инфраструктуры решено снять в этом году. Примечательно, что внимательные горожане заметили активность на месте, где должно начаться строительство продолжения улицы Сурикова.

В паблике «Строим Киров» указано, что место почистили трактором, спилили кустарники, деревья. Так же пояснили, что участок от Некрасова до Красина будет строить «Вятавтодор». Участком от Красина до Комсомольской займётся «ГДМС».

По информации от управления строительства и инженерной инфраструктуры, продолжение улицы Сурикова составит 800 метров. Это будет 4-полосная трасса шириной 16 метров с пешеходными зонами по обе стороны. Ширина тротуаров – 3 метра.

Фото: vk.com/stroim_kirov