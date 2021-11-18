В Кирове начался капремонт крыши манежа «Вересники»

В Кирове начался капитальный ремонт крыши легкоатлетического манежа «Вересники».

Минувшей зимой произошло её частичное обрушение, после чего было проведено комплексное обследование технического состояния крыши, разработана проектная и рабочая документация. А сейчас подрядная организация приступила к ремонту.

Он должен быть завершён в течение трёх месяцев, но, если вмешается погода, срок может увеличиться.

В ходе капремонта будет полностью заменено покрытие из профнастила, а также теплоизоляционный, пароизоляционный и гидроизоляционный слои всей поверхности крыши.

Воспитанники «Вересников» (а их свыше тысячи человек) тренируются в штатном режиме — для занятий им предоставили другие спортивные площадки.