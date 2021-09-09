В Кирове начался ремонт улицы Березниковской

В Кирове приведут в порядок улицу Березниковскую, на состояние которой давно жаловались жители города. Самый проблемный ее участок включили в список объектов, подлежащих ремонту по муниципальному контракту.

Как пояснил представитель ГДМС Максим Егоров, из-за длительного отсутствия ремонта на Березниковской образовались большие ямы и колеи. Но в сентябре проблемы будут устранены.

Ремонтом займется АО «Гордормостстрой». Подрядчик уже приступил к работам. В ближайшее время проезжую часть выровняют грейдером, а затем засыплют щебнем и утрамбуют его с помощью катка.

Всего до конца текущей недели дорожники планируют привести в порядок 9 участков проезжих частей.

Ранее мы писали, что ГДМС отремонтирует 27 улиц в Кирове за 340 миллионов рублей.