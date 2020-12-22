В Кирове начался суд над бывшим мэром Владимиром Быковым

В Первомайском суде Кирова началось судебное заседание по делу Владимира Быкова. Как сообщили СМИ, бывший мэр прибыл на заседание самостоятельно. А перед тем, как зайти в суд, Владимир Быков заявил, что ни в чем не виноват.

Процесс по делу Быкова ведет судья Александр Автамонов. Адвокатом чиновника выступает Елена Коротких. Елена – молодой, но, по признаниям коллег, сильный юрист, сумевший значительно облегчить наказание своим подзащитным как минимум в двух «тяжелых» случаях.

Суд над Владимиром Быковым проходит при закрытых дверях. Представителей прессы не пустили в зал суда из-за приказа о коронавирусных ограничениях.

Напомним, что бывшего мэра задержали в ноябре 2019 года. Его обвиняют по 4 статьям УК: мошенничество, пособничество в мошенничестве, получение взятии и организация растраты. Все – в особо крупном размере. Уголовное дело теперь уже бывшего чиновника растянулось на 70 томов.

Ранее мы писали, что суд признал лжецом лидера кировского отделения КПРФ Сергея Мамаева.