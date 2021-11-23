В Кирове начался всероссийский форум по утилизации отходов

23-25 ноября в Кирове проходит научно-практический форум «Утилизация отходов производства и потребления: инновационные подходы и технологии».

Организаторы — Федеральный экологический оператор (предприятие Госкорпорации «Росатом»), Информационный центр по атомной энергии и ВятГУ.

В первый день состоялись молодежный конкурс научно-исследовательских проектов «Разработка методов и технологий обращения с отходами производства и потребления и игра Zero-waste», посвященная проблематике обращения с отходами производства, новым условиям работы с отходами I-II классов и выстраиванию комплексной системы рециклинга в России.

Участниками интеллектуальной игры стали студенты из пяти вузов, входящих в Федеральный научно-образовательный консорциум «Передовые ЭкоТехнологии» — ВятГУ, Удмуртского госуниверситета, Иркутского национального исследовательского технического университета, Саратовского государственного технического университета, Курганского филиала РАНХиГC, а также Волго-Вятского филиала МГЮА.

В первой части они соревновались в умении оперативно принимать решение во время игры «Сделай ставку». Вопросы были посвящены рециклингу отходов производства и потребления, снижению углеродного следа и современному опыту «зелёных» стартапов.

Во второй части каждой команде предстояло защитить кейсы, посвящённые новой системе обращения с отходами I и II классов, которая начнёт работать с 1 марта 2022 года.

В среду в рамках форума пройдёт конференция «Выстраивание комплексной системы рециклинга в России», где будет презентована федеральная государственная информационная система в сфере обращения с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК).

А 25 ноября состоится научно-практическая конференция с международным участием «Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем».

С полной программой можно ознакомиться здесь