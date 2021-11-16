В Кирове начнут выпуск кукол в удмуртских нарядах

Местная фабрика игрушек будет сотрудничать со старейшим учреждением культуры в Удмуртской Республике.

Центр развития туризма Кировской области организовал инфотур по нашему городу для представителей турбизнеса Удмуртии. Среди гостей оказались и представители Сарапульского музея-заповедника. Это старейшее учреждение культуры в Удмуртской Республике — правопреемник Музея истории и культуры Среднего Прикамья.

Сотрудники музея-заповедника побывали на кировской фабрике «Весна». Так получилось, что гости поделились своей идеей — выпускать авторскую куклу Золотую Сарапуль, которая изображает сказочную хозяйку города на Каме. А также они планировали создать куклу в национальном костюме.

Примечательно, что представителям «Весны» идеи понравились, и они предложили свои услуги. В результате Сарапульский музей-заповедник и фабрика «Весна» договорились о сотрудничестве.

Фото: vk.com/cic43