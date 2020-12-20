На рабочей неделе в областном центре будет тепло. Более того, во вторник синоптики обещают около 0 градусов Цельсия.

Вот и сбывается всё, что пророчится… Прогнозы специалистов о том, что холодная зима в Кирове закончится одним днём оказались верными. Уже в воскресенье, 20 декабря, днём было -12 градусов Цельсия. И, похоже, потепление продолжится.

Уже в понедельник, 21 декабря, в Кирове столбики термометров покажут всего −1 градус. Возможны небольшие осадки.

22 декабря, во вторник, в Кирове начнётся оттепель. Днём возможны слякоть и лужи, так как в городе потеплеет до 0 градусов Цельсия.

В среду, 23 декабря, возможен небольшой снег. И немного похолодает. До −2 градусов Цельсия.

24 декабря, в четверг, температура опустится −6 градусов. Выпадет снег.

В пятницу, 25 декабря, будет похожая погода.

Кстати, до Нового года остаётся полторы недели. И кировский стилист Ольга Токмакова рассказала, в чём встречать этот праздник.

Фото: kirovpravda.ru