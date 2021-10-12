В Кирове направлено в суд дело о смертельном ДТП на перекрестке Ленина и Азина

В Кирове передано в суд дело о смертельном ДТП с участием «Тойоты Ярис». Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Авария произошла вечером 26 октября прошлого года на перекрестке улиц Азина и Ленина. 20-летняя кировчанка на «Тойоте» выехала на тротуар и сбила пешехода. Как стало известно позже, девушка пыталась уйти от столкновения со «Шкодой», выехавшей на ее полосу.

В результате происшествия погиб 37-летний мужчина. По факту аварии со смертельным исходом было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование завершено. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Первомайский районный суд Кирова.

Ранее было передано в суд дело водителя «Мерседеса», который врезался в дом.