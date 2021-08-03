В Кирове направлено в суд дело о смертельном ДТП

Направлено в суд уголовное дело в отношении 81-летнего жителя Кирова.

Он обвиняется по ст. УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В апреле мужчина, управляя автомобилем Renault, на Троллейбусном переулке нарушил ПДД и совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на проезжей части. Одна из них, пенсионерка, погибла.

Обвиняемый признал вину, объяснив, что, возможно, перепутал педали. Кроме того, он возместил моральный ущерб родственникам погибшей.

Фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_43