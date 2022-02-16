В Кирове нашли 155 опасных крыш

В Ленинском районе Кирова нашли 155 неочищенных крыш. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

В связи с грядущим потеплением в областном центре проводится регулярный осмотр крыш многоквартирных домов. Только в Ленинском районе было проверено 282 крыши, и на 155 их них найдены нарушения.

Так, в доме №28 на Хлебозаводском проезде опасные свесы были обнаружены еще в ходе прошлого рейда. К очередной проверке они так и не были устранены. Нарушения были зафиксированы в протоколе. Обслуживающая организация заплатит штраф.

К настоящему времени общая сумма штрафов, полученных управляющими организациями, составляет 600 тысяч рублей.

Отметим, что нарушения выявляются и при уборке снега на дорогах. Так, на нечищеные улицы жалуются жители Порошино и Коминтерновского.