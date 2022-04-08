В Кирове нашли могильные плиты в стене бывшей пожарной части

Кировчане обнаружили, что при строительстве пожарной части на Октябрьском проспекте, 122 использовались могильные плиты. Пост об этом появился накануне в группе «Злой кировчанин».

– Это что, из надгробий?! Стена пожарки на Октябрьском, – написал кировчанин Александр Сесюков.

На старом здании местами осыпалась штукатурка. Под ней проступают обломки надгробных плит с надписями и рельефами. При этом кладбища в районе пожарной части не было.

— …было 7 месяцев, — гласит обрезанная надпись на одном из камней.

В комментариях подписчики группы отмечают, что такое встречается нередко. В советское время надгробные плиты применялись для строительства зданий и сооружений – например, троллейбусный парк в Кирове тоже строился с использованием надгробий.

Как отметил кировский общественник и волонтер Альгис Червинскас, в прошлые века каменные надгробия могли себе позволить только очень состоятельные люди. Большинство жителей Вятки довольствовались деревянными крестами.

Фото: vk.com/zlo43