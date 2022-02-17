В Кирове нашли мужчину из Москвы, потерявшего память

В Кирове нашли дезориентированного мужчину, потерявшего память. Благодаря помощи полицейских удалось установить его личность и связаться с родными.

Неизвестного мужчину доставили в одну из кировских больниц 11 февраля. Его привезли из магазина, в котором он неадекватно вел себя. В медучреждении выяснилось, что документов у пациента нет. Кто он и откуда, сообщить мужчина также не смог.

Медики обратились в полицию. Через несколько дней личность гражданина была установлена. Выяснилось, что 28-летний «потеряшка» зарегистрирован в Москве, но ушел из дома. Родственники были проинформированы о том, что мужчина проходит лечение в Кирове.

Ранее в кировской больнице скончалась неопознанная пенсионерка, чьих родных так и не нашли.