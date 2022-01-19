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В Кирове нашли нарушения в зимнем содержании дворов

Юлия Зорина Новости, Общество

19 января в Кирове прошел рейд по оценке зимнего содержания дворов. В ходе проверки были выявлены нарушения.

Так, у дома №7а на улице Орловской специалисты теруправления обнаружили снежную колею, которая образовалась на внутридворовом проезде. Высота колеи достигала 12 сантиметров. Это почти в 2,5 раза больше предельно допустимой цифры.

Нарушение было зафиксировано в акте. После этого с участием представителей УК будет составлен административный протокол.

— За проезды, не очищенные от снега, предусмотрен штраф от 50 тысяч рублей, — сообщил заместитель начальника теруправления Сергей Решетников.

Ранее после вмешательства теруправления на Орловской, 7а очистили от наледи кровлю. Однако во время рейда на крыше была вновь замечена наледь.

В Кирове нашли нарушения в зимнем содержании дворов

Мониторинг дворов проходит на регулярной основе. За день специалисты теруправлений обходят 15-30 дворов и фиксируют все нарушения. Так, в прошлом году только в Первомайском районе были составлены более 200 протоколов. Большая часть из них – за неочищенные крыши.

 — Мы призываем управляющие компании более ответственно относиться к зимнему содержанию придомовых территорий. Выгоднее вовремя убирать дворы и чистить крыши, чем платить штрафы за ненадлежащее состояние, — отметил Сергей Решетников.

Замначальника теруправления добавил, что качество содержания дворов во много зависит от граждан. Собственникам следует вовремя сообщать о недочетах и менять УК, если она не реагирует на обращения.

В Кирове нашли нарушения в зимнем содержании дворов

Ранее мы писали, что за выходные из Кирова вывезли 40 тысяч кубометров снега.

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Юлия Зорина