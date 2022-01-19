В Кирове нашли нарушения в зимнем содержании дворов

19 января в Кирове прошел рейд по оценке зимнего содержания дворов. В ходе проверки были выявлены нарушения.

Так, у дома №7а на улице Орловской специалисты теруправления обнаружили снежную колею, которая образовалась на внутридворовом проезде. Высота колеи достигала 12 сантиметров. Это почти в 2,5 раза больше предельно допустимой цифры.

Нарушение было зафиксировано в акте. После этого с участием представителей УК будет составлен административный протокол.

— За проезды, не очищенные от снега, предусмотрен штраф от 50 тысяч рублей, — сообщил заместитель начальника теруправления Сергей Решетников.

Ранее после вмешательства теруправления на Орловской, 7а очистили от наледи кровлю. Однако во время рейда на крыше была вновь замечена наледь.

Мониторинг дворов проходит на регулярной основе. За день специалисты теруправлений обходят 15-30 дворов и фиксируют все нарушения. Так, в прошлом году только в Первомайском районе были составлены более 200 протоколов. Большая часть из них – за неочищенные крыши.

— Мы призываем управляющие компании более ответственно относиться к зимнему содержанию придомовых территорий. Выгоднее вовремя убирать дворы и чистить крыши, чем платить штрафы за ненадлежащее состояние, — отметил Сергей Решетников.

Замначальника теруправления добавил, что качество содержания дворов во много зависит от граждан. Собственникам следует вовремя сообщать о недочетах и менять УК, если она не реагирует на обращения.

Ранее мы писали, что за выходные из Кирова вывезли 40 тысяч кубометров снега.