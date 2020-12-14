В Кирове нашли пропавшего мальчика, которого похитил отец

В Кирове нашли пропавшего шестилетнего Вадима Тимохина. 13 декабря мальчика, которого спрятал отец, вернули матери. Об этом сообщили в Службе судебных приставов по Кировской области.

Мальчик пропал 19 ноября. Найти Вадима удалось при содействии судебных приставов Нижегородской области.

— Благодарим за помощь Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина, всех неравнодушных граждан, коллег из Управления МВД России по Кировской области, следственного управления Следственного комитета РФ по Кировской области и территориальных органов ФССП России, а также СМИ, — говорят в УФССП.

Напомним, что Вадим Тимохин пропал в конце ноября. По данным полиции, мальчика забрал на свидание его отец, но домой не вернул.

Как рассказала по местному ТВ мама Вадима Вера Тимохина, после развода суд определил место жительства ребёнка с матерью. При этом никаких ограничений на общение с сыном у отца не было и родительских прав его не лишали. Отец знал и садик, который посещает ребёнок, и его логопеда.

В какой-то момент бывший муж решил отомстить женщине за то, что она оставила его без денег. Он забрал сына на свидание и не вернул его. Но и сам не стал сидеть с ним, передав мальчика посторонним людям. На связь мужчина выходить отказывался.

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