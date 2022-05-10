В Кирове нашли в кустах девушку и молодого человека

В Кирове задержали подозреваемых в приобретении наркотиков.

Это произошло на днях около восьми часов утра на ул. Луганской. Парень и девушка 24 и 25 лет что-то искали в кустах у дороги в одном из садовых обществ, периодически заглядывая в экран телефона. За этим занятием попали на глаза патрульному наряду вневедомственной охраны. Когда тот подъехал, молодые люди бросили на землю полиэтиленовый пакетик с белым порошком и попытались скрыться, но были остановлены.

В ходе беседы с росгвардейцами подозреваемые сознались, что купили наркотик для собственного употребления. Подъехавшая следственно-оперативная группа изъяла пакетик и отправила на экспертизу, а задержанных отвезли в полицию для выяснения обстоятельств.