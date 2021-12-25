В Кирове нашли жилье для бездомной бабушки с собакой

Бездомную бабушку с собакой, которые жили на улицах Кирова, поселили в приют. Информация об этом появилась в сообществе «Дари добро» накануне вечером.

Как рассказали в областном министерстве социального развития, бабушке выделили комнату с отдельным входом в «Теплом доме». Там она будет жить вместе со своей собакой Милкой. Поймать ее помогли волонтеры-зоозащитники.

В ведомстве также добавили, что пожилой женщине неоднократно пытались восстановить документы, чтобы назначить пенсию, и найти жилье. Но бабушка уходила из центра по оказанию помощи лицам без определённого места жительства и занятий, поэтому помочь ей не получалось.

В понедельник специалисты минсоцразвития начнут работу по восстановлению документов пенсионерки.