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В Кирове насмерть разбился мужчина, выпавший из окна

Елена Дмитриева Выбор редакции, Новости, Происшествия

Соцсети областного центра заполонили фотографии трагического происшествия.

Вчера, 12 июня, в Кирове насмерть разбился мужчина. Известно, что он выпал из окна дома №6 по улице Заводской. На данный момент подробностей произошедшего нет.

В городских соцсетях появились фотографии, которые сделал житель кировчанин. Он ранним утром гулял с собакой и обнаружил бездыханное тело.

В Кирове насмерть разбился мужчина, выпавший из окна

Ранее мы сообщали о том, что в Нововятском районе города Кирова спасли мужчину, лежащего без сознания.

Фото: КУ43 — Киров Убежище (ДТП , ЧП)

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Елена Дмитриева