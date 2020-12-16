В Кирове найдена собака необычного окраса

Сейчас активисты ищут хозяев животного.

Накануне вечером в детский лагерь «Луч», который находится в микрорайоне Коминтерн, прибежала пушистая крупная собака. Девочка в ошейнике с карабином.

По словам людей, которые нашли животное, оно выглядит домашним, ухоженным, чистым. Имеет добродушный нрав, не агрессивное.

У собаки есть особенность — она полностью белая, лишь половина мордочки чёрная. Теперь активисты ищут хозяина потеряшки.

Информацию опубликовали в группе «Потеряшки животные Киров|вернись домой». Пока собака находится на передержке. Телефон для связи: 89195287806.

Ранее мы писали, что в Кирове спасли пса с капканом на морде.

Фото: vk.com/vernis_domoi