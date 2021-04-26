В Кирове назвали «Книгу года – 2020»

В минувшую пятницу в Герценке в торжественной обстановке прошла церемония награждения победителей XXIII областной выставки-конкурса «Вятская книга года – 2020».

Более 700 изданий: книги, брошюры, журналы, произведения вятских авторов, вышедшие за пределами нашего региона, а также электронные тома были представлены на этот раз на конкурсе. Из них жюри и определяло лучшие социально значимые и талантливые произведения.

Обращаясь к победителям, руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Максим Финченко сказал:

– Выражаю благодарность всем, кто оказался причастным к созданию представленных на выставке-конкурсе работ. Ваш вклад в совершенствование издательского дела и содействие продвижению вятской книги на российский и мировой книжный рынок достоин уважения и поощрения. Уверен, что эти издания вызовут интерес и будут востребованы широким кругом читателей и молодёжью…

Победителем в главной номинации конкурса «Книга года» стало издание «Защищая Отечество. Милиция Кировской области в Великой Отечественной войне, 1941–1945». В номинации «Лучшее издание о Великой Отечественной войне» победу одержала книга «Славим. Помним. Гордимся. 75-летию Победы посвящается. УНКВД-УНКГБ СССР по Кировской области, 1941–1945». В номинации «Лучшее юбилейное издание» диплом победителя был вручён за книгу «Колхоз «Искра». Год за годом, день за днём».

Отметило жюри лучшие издания и в номинациях «Краеведение», «Научное издание», «Учебное издание», «Детская литература», «Литературно-художественное произведение», «Художественное оформление» и «Начинающий автор».

Напомним, что учредителями областной выставки-конкурса «Вятская книга года» являются министерство культуры Кировской области и библиотека им. А.И. Герцена.