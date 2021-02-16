В Кирове назвали победителей акции на бесплатный проезд

В кировском АТП подвели итоги конкурсов на бесплатный проезд. Как рассказал директор перевозчика Денис Пырлог, по итогам января ими стали двое кировчан.

Один из них совершил наибольшее число поездок за месяц, другой — стал обладателем «Счастливой карты», которую выбрал генератор случайных чисел.

Победителям вернут стоимость совершенных в январе поездок. Акция будет продолжаться.

По словам Дениса Пырлога, АТП планирует дальше расширять программу лояльности.

— Сейчас мы работаем над двумя новыми продуктами. Один из них — суточный проездной. Он выгоден тем пассажирам, которые много времени проводят в общественном транспорте. Сейчас мы просчитываем его стоимость, — сказал глава АТП.

Также в настоящее время идет разработка пересадочного тарифа. Он будет более выгоден, чем текущие тарифы, говорит Пырлог.