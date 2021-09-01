В Кирове назвали вакансии, на которые могут рассчитывать школьники

Специалисты портала «ХедХантер» назвали вакансии, на которые могут рассчитывать кировские школьники. Заработать подростки при этом могут от 5 до 18+ тысяч рублей.

Среди вакансий с маркировкой 14+ на первом месте продавец-кассир у частного предпринимателя. Сотрудник должен владеть кассой, быть вежливым и пунктуальным. Зарплата несовершеннолетнего кассира составляет от 18 тысяч рублей.

На втором месте по размеру заработка – системный администратор в монтажной компании. Он может заработать от 5 до 15 тысяч рублей.

Третье место занимает оператор на телефоне с заработком от 5 до 10 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник должен совершать звонки, не связанные с продажами, и вносить информацию в базу.

По данным экспертов «ХедХантера», чаще всего подростки рассматривают работу в сфере административного персонала (30 процентов соискателей), рабочего персонала (26 процентов), а также транспорта (8 процентов).

24 процента кировских школьников рассчитывали на зарплату до 10 тысяч рублей в месяц. 39 процентов хотели бы получать от 10 до 20 тысяч, еще 33 – до 35 тысяч. Желаемую зарплату больше 35 тысяч указали в своих резюме 8 процентов учащихся.

Ранее в Кирове назвали самые оплачиваемые вакансии по итогам августа.