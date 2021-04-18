В Кирове нетрезвый водитель уценил припаркованные авто и попробовал скрыться Но его задержали росгвардейцы.

Но его задержали росгвардейцы.

Все произошло на днях, около 21 часа на площади маршала Конева. Водитель «Subaru» заехав на автостоянку зацепил припаркованную «Kia». Его маневры заметили сотрудники росгвардии, которые в тот момент оказались рядом. Им пришлось задержать виновника аварии, поскольку тот после столкновения, попытался убежать.

Задержанный заявил правоохранителям, что его не было за рулем машины. Во время общения росгвардейцы почувствовали резкий запах алкоголя, исходивший от хозяина «Subaru». Оказалось, что 47-летний задержанный уже был ранее судим.

Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам ДПС.

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