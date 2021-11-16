Жительница мкр. Зональный институт пожаловалась на это в соцсетях. Она рассказала, что в Кирове неизвестный мужчина пристает к детям. Недавно он перепугал ее сына.

По словам женщины, ребенок около 18 часов пошел за водой, на улице к нему подошел незнакомец, речь которого была бессвязной. Мужчина начал хватать мальчика за руки.

«Напуганный ребенок попросил помощи в магазине у продавцов они увидев что вслед за ребенком в магазин зашёл неадекватный мужчина оперативно отреагировали. Вывели ребенка через подсобку. Огромное им спасибо!» – пишет кировчанка.

Она рассказала, что на напавшего на ее сына мужчину написано заявление в полицию. В торговой точке были камеры, поэтому у стражей правопорядка есть его приметы.

В комментариях к посту еще одна жительница микрорайона упомянула, что ее дочка тоже недавно жаловалась на подобную ситуацию.

В связи с этим родителей, проживающих в мкр. Зональный институт, а также тех, чьи дети ходят в школу №70 просят поговорить с детьми и стараться не отпускать их одних из дома.