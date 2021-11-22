В Кирове неизвестный хулиган обстрелял троллейбус

В Кирове участились случаи стрельбы по общественному транспорту. Так, 21 ноября неизвестные обстреляли троллейбус на улице Московской. О происшествии сообщил гендиректор АТП Денис Пырлог.

— К счастью, пассажиры не пострадали, страдают в основном стекла. Пока это стекла домов и автомобилей, но может дойти и до более тяжелых последствий, — рассказал он в своем телеграм-канале.

По словам Пырлога, в этом году только на транспорте АТП зафиксировано не менее 5 случаев стрельбы. Есть подобные происшествия в копилке ЧП и у других перевозчиков.

— Установить личности хулиганов практически не представляется возможным, — отмечает глава АТП.

Камеры видеонаблюдения есть далеко не везде. И даже по ним определить стрелявших весьма проблематично. Помочь не допустить подобных инцидентов, по мнению Пырлога, поможет ужесточение законодательства по обращению с пневматическим оружием.

Ранее мы писали, что в Кирове обстреляли иномарку.

Фото: @Myslivsluh999