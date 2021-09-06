В Кирове неизвестный повредил несколько автомобилей на парковке

В Кирове великовозрастный хулиган повредил несколько машин на парковке.

Инцидент произошел на днях в Нововятском районе. Около 5 часов утра житель дома на улице Орджоникидзе обратился в экстренные службы. Мужчина сообщил, что неизвестный ходит по двору и бьет кулаком по припаркованным машинам. В числе прочих хулиган повредил «Рено Логан» звонившего.

Мужчина описал приметы хулигана и сообщил, куда он направился. В указанном направлении был отправлен наряд Росгвардии. Через некоторое время подозреваемого задержали.

Хулиган оказался местным жителем 32 лет. Мужчину передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств содеянного.