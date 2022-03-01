В Кирове неизвестный водитель снес остановку на улице Попова

В Кирове разыскивают водителя, который врезался в остановку и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел 1 марта в 9.35 у дома №18 на улице Ивана Попова. Неустановленный водитель врезался на своем авто в остановку общественного транспорта.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. В настоящее время лихача ищут сотрудники ГИБДД.

— Очевидцев ДТП просьба связаться по телефону: 8(8332)58-89-34, — говорится в группе Госавтоинспекции.

За оставление места ДТП водителю грозит лишение прав на 1-1,5 года или арест на срок до 15 суток.

Ранее мы писали, что в Кирово-Чепецке водитель БМВ врезался в остановку.