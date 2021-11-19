В Кирове неподалеку от Ганино пропала 72-летняя пенсионерка

18 ноября в Кирове пропала 72-летняя Надежда Потапову. Пенсионерка ушла в слободу Сергеевы, а вечером не вернулась домой.

Как предполагают в полиции, пропавшая может находиться в районе поселка Ганино, на территории садов на Филейке или в Кирово-Чепецке.

Надежда Потапова выглядит на 70-75 лет, ее рост 150-155 сантиметров, телосложение среднее, темные волосы забирает в хвост. Женщина была одета в черный кожаный плащ, штаны и юбку такого же цвета, черные сапоги и белую шапку. Денег и телефона у Надежды не было.

Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», пропавшая нуждается в медицинской помощи. Жителей Кирова просят оказать содействие в поисках. Все, кому известно о местонахождении Надежды Потаповой, могут сообщить об этом по телефонам: (8332) 674-308, 674-325, 36-16-22, 89539481177 или 02 (102).