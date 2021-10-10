В Кирове нет горячей воды в 60 домах

На конец второй недели октября горячая дома отсутствует в 60 домах Кирова. Об этом сообщили в кировском филиале ПАО «Т Плюс» на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Причиной «обезвоживания» являются дефекты на теплосетях. По словам представителя «Т Плюс» Максима Пенкина, проблема будет решена в ближайшие дни.

Горячая вода вернется в дома до 15 октября. В первую очередь ресурс получат те здания, где не было воды более 14 дней.

Получить информацию о сроках включения горячей воды можно на сайте hot-water-kirov.ru или по телефону 716-716.

Ранее в Кирове была создана карта включения отопления в жилых домах.