В Кирове нетрезвый мужчина отобрал лыжи у школьника

В Кирове пьяный мужчина ограбил подростка, отняв у него лыжи. О происшествии рассказали в УМВД.

Жертвой преступления стал 12-летний мальчик. Около 17 часов он возвращался домой по мосту через железнодорожные пути станции Лянгасово. К подростку подошел незнакомый нетрезвый мужчина и потребовал отдать ему лыжи.

Мальчик испугался и выполнил требование грабителя. После этого злоумышленник потребовал снять и ботинки.

За подростка вступились прохожие. Они отняли у злоумышленника лыжи и вернули их мальчику. Злоумышленник покинул место происшествия.

В этот же день отец пострадавшего подростка написал заявление в полицию. Подозреваемый был установлен. Им оказался 64-летний житель одной из деревень Кирово-Чепецкого района, соседствующих со станцией Лянгасово.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кировской области полицейская овчарка помогла поймать грабителя.