В Кирове нетрезвый парень угнал БМВ и протаранил 5 машин и шлагбаум

21-летний житель Кирова угнал старый БМВ и устроил массовую аварию. О случившемся рассказали в «Месте происшествия».

Инцидент произошел на улице Ленина. В 4 часа утра после отдыха в ночном клубе нетрезвый молодой человек решил покататься на чужом БМВ. К радости угонщика Александра ключ оказался в замке зажигания.

— Я нажал на ручку, дверь открылась, и я просто сел, — рассказал Александр.

Парень планировал добраться на чужой машине до дома. Однако далеко уехать не удалось. В соседнем дворе парень протаранил шлагбаум и 5 машин: «Газель», «ГАЗ-Валдай», «Фольксваген Туарег», «Шкоду Фабию» и ВАЗ-2115, а потом попытался скрыться.

Сбежать парню не дали владельцы битых машин. Они вызвали полицию и записали на видео показания угонщика.

«Раскаявшийся» лихач пообещал возместить причиненный ущерб и жить на 5 тысяч рублей в неделю. Также Александр пообещал никогда больше так не делать.

Впрочем, обещания вряд ли помогут. Раньше молодой человек уже попадался пьяным за рулем. За повторное нетрезвое вождение его могут привлечь к уголовной ответственности, а это срок до 2 лет тюрьмы. За угон БМВ кировчанину грозит до 5 лет лишения свободы. Также придется компенсировать стоимость ремонта разбитых авто.

Ранее мы писали, что в Кирове произошло массовое ДТП с пострадавшими.

Фото: скриншот с видео «Место происшествия»