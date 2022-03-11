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В Кирове незаконно сжигали отходы в Коминтерновском

Юлия Зорина Новости, Экология

В Кирове завершилось расследование по факту незаконного сжигания отходов в микрорайоне Коминтерновском. Об этом сообщили в минприроды.

О сжигании отходов на участке по адресу Семашко, 1, за больницей, сообщили в соцсетях бдительные граждане. Специалисты министерства провели проверку информации. Данные подтвердились.

По итогам проверки хозяйствующему субъекту было внесено представление об устранении нарушений.

Ранее на руководителей двух предприятий в Котельничском районе завели дело за сжигание отходов. 

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Юлия Зорина