В Кирове незаконно сжигали отходы в Коминтерновском

В Кирове завершилось расследование по факту незаконного сжигания отходов в микрорайоне Коминтерновском. Об этом сообщили в минприроды.

О сжигании отходов на участке по адресу Семашко, 1, за больницей, сообщили в соцсетях бдительные граждане. Специалисты министерства провели проверку информации. Данные подтвердились.

По итогам проверки хозяйствующему субъекту было внесено представление об устранении нарушений.

Ранее на руководителей двух предприятий в Котельничском районе завели дело за сжигание отходов.