В Кирове незнакомец изнасиловал женщину

Инцидент произошел в Коминтерне 8 июня. Как было установлено в ходе следствия, во дворе дома №62а на улице Павла Корчагина неизвестный мужчина напал на 35-летнюю женщину, изнасиловал ее и скрылся с места происшествия.

По факту изнасилования и причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого быстро установили. Им оказался ранее судимый 47-летний кировчанин.

В настоящее время мужчина задержан. На допросе он признал свою вину в совершенных преступлениях. Расследование продолжается.