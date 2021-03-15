В Кирове незнакомец ограбил квартиру на глазах у ребенка

Инцидент произошел 9 марта в Октябрьском районе.

Неизвестный мужчина пришел в квартиру, где находился только ребенок. Мужчина сказал школьнику, что забирает микроволновку в счет долга его родителей и ушел с вещью.

Родители ребенка сообщили о происшествии в полицию. Сняв отпечатки пальцев на месте преступления, полицейские установили личность подозреваемого по системе «Папилон». Предполагаемый грабитель оказался 45-летним жителем областного центра, уже имеющим судимость. Выяснилось, что деньги у него никто не занимал, более того – родители школьника даже не были знакомы с ним.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Кировской области грабитель забрал новогоднюю гирлянду.