В Кирове «Ночной патруль» дарит лимонад нетрезвым водителям

Активисты «Ночного патруля» вручили лимонад очередному нетрезвому водителю на «Мазде». Перед этим мужчина прокатился пьяным по городу.

Инцидент произошел 25 сентября. На «горячую линию» поступила информация, что у кафе «Голос» стоит авто, водитель которого выпивает в заведении с компанией друзей. Чуть позже компания собралась на выход, и за руль «Мазды» сел один из нетрезвых посетителей кафе.

На улице 4-й Пятилетки автомобиль остановили сотрудники ДПС. Медосвидетельствование подтвердило, что водитель был пьян. У мужчины могли бы просто забрать права, и на этом история бы закончилась.

Но одна из девушек отправилась за «группой поддержки», и в итоге не обошлось без драк. Оказалось, что за рулем был не владелец машины, а его друг. Из-за этого представительницы прекрасного пола устроили драку. В результате одной из девушек понадобилась помощь медиков.

Пока дамы разбирались, один из мужчин забрался в багажник «Мазды», полагая, что так машину не заберут на штрафстоянку. При этом мужчина уверял, что авто угнал пьяный сотрудник ДПС.

Однако ситуация все же разрешилась. В завершение нетрезвому, 1501-му, водителю вручили бутылку лимонада.

— На этот раз подарок не только приняли, но и продегустировали, — отметили активисты.

Ранее мы писали, что в Кирове составили типовой портрет пьяного водителя.

Фото: vk.com/patrolkirov43