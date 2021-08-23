Главная > Без рубрики > Выбор редакции > В Кирове ночью сгорел автомобиль

В Кирове ночью сгорел автомобиль

Екатерина Сонина Выбор редакции, Новости, Происшествия

Сильный пожар, который разбудил весь дом, произошёл на улице Красноармейской, 1.

Жители дома снимали происходящее на видео. Известно, что всё случилось ночью с воскресенья на понедельник.

Пожар был сильным. Автомобиль, марка которого не известна, полыхал очень ярко. Чёрный едкий дым окутал окрестности. К счастью, рядом машин не было. По предварительным данным, сгорело только одно транспортное средство.

В Кирове ночью сгорел автомобиль

Соседи обсуждают увиденное. Некоторые уверены, что хозяин автомобиля мог с кем-то поругаться. Однако, официальной информации о том, что произошло на самом деле и какая причина возгорания, пока нет.

Фото: instagram.com/zloykirovchanin

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Екатерина Сонина