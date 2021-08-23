В Кирове ночью сгорел автомобиль

Сильный пожар, который разбудил весь дом, произошёл на улице Красноармейской, 1.

Жители дома снимали происходящее на видео. Известно, что всё случилось ночью с воскресенья на понедельник.

Пожар был сильным. Автомобиль, марка которого не известна, полыхал очень ярко. Чёрный едкий дым окутал окрестности. К счастью, рядом машин не было. По предварительным данным, сгорело только одно транспортное средство.

Соседи обсуждают увиденное. Некоторые уверены, что хозяин автомобиля мог с кем-то поругаться. Однако, официальной информации о том, что произошло на самом деле и какая причина возгорания, пока нет.

Фото: instagram.com/zloykirovchanin