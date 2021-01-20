В Кирове обнаружили больше сотни неучтенных контейнерных площадок

Сотрудники Росприроднадзора продолжают рейды по контейнерным площадкам города. За прошлую неделю инспекторы выявили 163 площадки, не внесенные в автоматизированную систему учета отходов.

Все адреса направлены региональному оператору. АО «Куприт» добавит их в маршруты мусоровозов и внесет изменения в график вывоз мусора.

Работа по выявлению «незамеченных» мусорных площадок будет продолжена и в дальнейшем. Проверяются в первую очередь те площадки, о захламлении которых жители города сообщали в социальных сетях.

Напомним, исчезновение базы банных по контейнерным площадкам было названо одной из причин проблем с вывозом мусора в новогодние праздники. В настоящее время ситуация стабилизируется.