В Кирове обнаружили пахучее озеро

Жители слободы Малые Ряби пожаловались на удушливый запах. По их словам, тошнотворный «аромат» появился еще в июне. По ночам и к утру он усиливался. Особенно тяжело дышать было в жару, когда из-за запаха было невозможно открыть окна.

При проверке выяснилось, что запах исходит от небольшого водоема вблизи садов. В прошлом на его месте был родник с чистой питьевой водой. Затем на его месте образовалось озеро. Несколько лет назад водоем начал зарастать кустарниками, и садоводы стали складировать рядом мусор. А в этом году появился запах.

Общественники взяли в озере пробы воды. По результатам проверки независимая лаборатория выявила значительное превышение содержания фенолов и аммиачных соединений. Эксперты отметили, что подобные загрязнения обычно встречаются при сбросе стоков промышленных предприятий.

Ранее специалисты Роспотребнадзора выявили сильное превышение ПДК по сероводороду.

Местные жители предполагают, что причиной загрязнений мог стать снежный полигон, открытый неподалеку. Другие связывают запах с аварией на канализационных сетях в Ганино, которая произошла 18 июня. Еще по одной версии в озеро могут нелегально сливать отходы из цистерн.

По данному факту направлено обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку.