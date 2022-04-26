В Кирове обнаружили старинную булыжную мостовую

В Кирове у Главпочтамта из-под асфальта проявилась старинная булыжная мостовая. Об этом сообщается в паблике «Строим Киров».

Старые булыжники были замечены в месте проведения ремонтных работ на улице Володарского. Кусочек старинной Вятки сфотографировали кировчане.

Ранее подобные мостовые были обнаружены на улицах Спасской, Молодой Гвардии и Красноармейской. И тогда, и сейчас кировчане писали, что неплохо бы восстановить старое покрытие. Ведь такая мостовая вполне может стать туристической изюминкой города.

Однако в горадминистрации так не считают. В официальном ответе мэрии, который появился в комментариях, говорится, что участок слишком мал.

— Для восстановления исторически сохранившегося участка необходимо, чтобы данная часть проезда имела достаточную протяженность, а на таком проезде и переходе учитывались особенности покрытия. Так как участок небольшой, не представляется возможность восстановления на достаточном протяжении для выделения данного участка дороги с особыми условиями движения, — говорят в мэрии.

Фото: vk.com/stroim_kirov