В Кирове обновили танк Т-34 на Октябрьском проспекте

В Кирове обновили внешний вид танка на Октябрьском проспекте.

С мемориала убрали ржавчину и старую отслоившуюся краску. В ближайших планах — покраска танка и бордюров, а также высадка клумб.

Памятник «Кировчане – фронту» открыли в апреле 1967 года. Барельеф на постаменте посвящён кировчанам, которые трудились в тылу, и воинам-защитникам.

Танк является символом победы в Великой Отечественной войне. Он прибыл в Киров с уральского полигона. В Кирове жил конструктор танка Т-34 Михаил Кошкин, а во время войны жители области собрали деньги на три танковые колонны.