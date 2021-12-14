В Кирове обновили терминалы для оплаты проезда

На АО «Автотранспортное предприятие» поступила партия терминалов для безналичной оплаты проезда.

Их обновление проходит с лета, и в общей сложности уже заменено свыше 80 аппаратов.

По словам директора предприятия Дениса Пырлога, старым терминалам было около 8 лет, и они не всегда корректно работали.

Новые устройства поддерживают интернет 3G, что даёт возможность быстрее считывать информацию. Их будут использовать на автобусных маршрутах №№1, 3, 23, 53 и 54.

В общей сложности необходимо заменить 210 терминалов. Это планируется сделать к следующему лету.

Фото admkirov.ru