В Кирове обновят дорожную разметку за 27 млн рублей

В ближайшие дни на дорогах Кирова начнут обновлять дорожную разметку. Стоимость работ составит 27 миллионов рублей.

Основные работы пройдут в мае-июне. В первую очередь разметку нанесут на улицы, которые будут задействованы в праздновании Дня Победы. Это улицы Московская, Ленина, Карла Маркса, Профсоюзная и Октябрьский проспект.

Разметка будет двух видов: пластиковая и на основе лакокрасочных материалов. Первая будет нанесена на центральных улицах и на участках, где установлены комплексы фотовидеофиксации – в общей сложности более чем на 400 «зебрах».

Однако для нанесения пластика асфальт должен прогреться до 5 градусов. Поэтому сначала подрядчик будет работать с лакокрасочными материалами.

Также специальная разметка появится и на 3 перекрестках, где можно переходить дорогу по диагонали.