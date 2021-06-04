В Кирове обновят школу №20

В здании школы №20 в областном центре заменят окна и отремонтируют систему отопления. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

В следующем году школа №20 отмечает 40-летний юбилей. Здание учебного заведения требует серьезных обновлений. Ранее здесь был проведен капремонт пищеблока. На кухне установили новые плиты, мойки и холодильники, а в обеденных залах – новую мебель.

В настоящее время в школе проводится работа по замене деревянных окон на пластиковые. В 2021 году новые окна появятся в 95 процентах классов. Это позволит обеспечить требуемый температурный режим в холодный сезон.

В планах – ремонт крыши и системы отопления, а также замена вытяжки в школьном бассейне. По словам главы департамента образования Александра Петрицкого, средства на ремонт крыши уже выделены, а капремонт коммуникаций планируется провести в 2022 году.