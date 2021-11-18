В Кирове общественный транспорт будет работать до 23 часов

В администрации Кирова рассказали о нововведениях в работе общественного транспорта.

Власти города объявили конкурс на выполнение пассажирских перевозок в 2022 году. Из 11 лотов десять — автобусные, один — троллейбусный.

Главное нововведение — контрактом будет предусмотрено продление работы транспорта до 23 часов.

Изменений в количестве маршрутов не предвидится. Более того, автобусы №№ 9, 12, 38 и 61 продлят до ТЦ «Макси» (ул.Луганская). Будет увеличен подвижной состав автобуса №5, а на маршруты №№ 1, 2, 46, 54 и 87 выйдут автобусы большей вместимости – до 116 мест.

За неполный выпуск автобусов и троллейбусов на линию перевозчиков будут привлекать к административной ответственности и штрафовать.