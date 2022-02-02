В Кирове обследовали дом на Ленина, где обрушились перекрытия

В Кирове провели обследование инженерных систем дома на Ленина, 6, где на прошлой неделе обрушились перекрытия. В осмотре приняли участие специалисты городского хозяйства, ПАО «Т Плюс», «Водоканала» и УК дома.

Сам инцидент произошел 25 января. В пятиэтажке 1961 года постройки рухнуло перекрытие между подвалом и первым этажом. ЧП произошло в подъезде. Двое жильцов дома получили легкие травмы.

В ходе проверки было установлено, что плита провалилась из-за повышенной влажности в подвале, который был подтоплен сточными водами.

Как отметила представитель департамента горхозяйства Кристина Овечкина, причиной подтопления стало переполнение канализационных колодцев. Из-за этого сточные воды попадали в лотки коммунальных систем и по ним стекали внутрь дома.

Сотрудники коммунальных служб прочистили колодцы. В настоящее время протечек нет.

По итогам обследования ответственным организациям были даны поручения по устранению дефектов инженерных систем. Так, «Водоканалу» предстоит привести в порядок частично разрушенный колодец. Управляющая компания проведет нормализацию уклона одного из выпусков, который не позволяет воде стекать в нужном направлении. Также будут установлены уплотнительные элементы на вводе теплосети.

На этой неделе сотрудники УК начнут устранять провал, образовавшийся в подъезде. В настоящее время дыра в полу закрыта временным деревянным настилом.