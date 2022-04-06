В Кирове обследуют 272 участка дорог по гарантии

В Кирове началось обследование гарантийных участков дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта БКД. Всего комиссия проверит 272 участка, сообщили в горадминистрации.

В комиссию вошли представители УДПИ, компаний-подрядчиков, ФКУ «Прикамье» и дорожного комитета области. Эксперты обследуют дороги, которые были отремонтированы в 2018-2021 годах. На данные участки действует 4-летняя гарантия.

— Комиссия зафиксирует наличие дефектов в зависимости от выполненного комплекса работ. К ним относятся укладка асфальтового покрытия, замена бордюрного камня, подъем колодцев к уровню проезжей части, — рассказала замдиректора УДПИ Марина Бармина.

Так, 6 апреля комиссия осмотрела улицу Московскую от Вечного огня до Карла Маркса. Ее отремонтировали в 2018 году. Здесь были обнаружены несколько трещин и просадка колодцев.

— Замечания будут переданы подрядчику АО «Гордормостстрой». Срок исполнения гарантийных обязательств – 45 дней, — отметили в УДПИ.

В ведомстве также добавили, что просадка колодцев не является гарантийным случаем. Ремонтом коммуникаций займется ресурсоснабжающая организация.

Также в течение весны будет проведено гарантийное обследование тротуаров, отремонтированных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Комиссия проверит 92 объекта.